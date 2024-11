Panorama.it - Frenare la proteina TOR allunga la vita

Se ne sappiamo sempre di più sull’invecchiamento e le malattie a esso legate, se siamo a un passo dallo scoprire quali stili di, e perfino quali sostanze, possono regalarci più salute negli ultimi anni della nostra, lo dobbiamo alla scoperta di unache regola il meccanismo fondamentale della crescita cellulare. Nel mondo della ricerca sull’invecchiamento è conosciuta come Tor e il suo scopritore si chiama Michael Hall, biologo molecolare americano, professore al Biozentrum dell’Università di Basilea, che il 21 novembre riceve al Quirinale il prestigioso premio internazionale Balzan, destinato a ricercatori che si sono distinti per contributi cruciali nel progresso della loro disciplina. Nato nel 1953 a Puerto Rico (Usa), Hall ha ottenuto il dottorato ad Harvard nel 1981 e ha poi lavorato all’Istituto Pasteur di Parigi e all’Università della California, prima di trasferirsi a Basilea dove insegna nella divisione di Biochimica del Biozentrum, uno dei principali centri mondiali per lo studio delle molecole che regolano la crescita e l’invecchiamento.