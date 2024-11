Quotidiano.net - CGT Trucks cresce. Nei prossimi tre anni flotta di mille mezzi

CGTè un’agenzia di noleggio di veicoli industriali in Italia. Dispone nella sua squadra di 750 camion ed entro trepunta a unadimembri. Il modello di noleggio CGT Truks si contraddistingue per il suo business ibrido, flessibile e multi-offerta, basato sulla relazione con il cliente. Diecifa CGT(nella foto l’ad Franco Greco) è stata tra le prime aziende del settore ad avviare l’attività di noleggio di veicoli industriali in Italia. Nel comparto del noleggio quello dei veicoli industriali è in realtà in Italia ancora oggi una novità, comprende circa il 5-6% del mercato annuo. Il noleggio rappresenta anche una soluzione sostenibile per il settore in quanto permette di far circolarenuovi, con sistemi di propulsione all’avanguardia capaci di ridurre le emissioni di CO2, rispetto a quelle immesse nell’atmosfera da veicoli con un’età avanzata.