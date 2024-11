Ilgiorno.it - Alta tensione alla Omv. Scatta la mobilitazione

Il rifiuto a partecipare al tavolo aperto dal Comune come campo neutro per riannodare i fili del dialogo strappati dal licenziamento del delegato Fiom, ha fatto rialzare laOmv di Lesmo. E i sindacati annunciano una nuova giornata diper il 9 dicembre nella storica fabbrica di tubi. L’iniziativa coinvolgerà tutto il gruppo. Fim, Fiom e Ugl denunciano "il clima preoccupante che si respira nelle relazioni con l’azienda dall’arrivo della nuova proprietà, Eusider" e contano sul fatto che prima del nuovo sciopero un incontro ai massimi vertici con l’amministratore delegato Eufrasio Anghileri porti a un’inversione di rotta nei rapporti. Il manager è stato nominato Cavaliere del lavoro a giugno dal presidente Sergio Mattarella. Il 7 novembre nello stabilimento brianzolo tutti avevano incrociato le braccia per fare quadrato attorno a Massimo Carcano, il 52enne responsabile del magazzino messoporta con una lettera "per un calo dell’attività".