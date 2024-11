Ilgiorno.it - Via al piano Pat, e ora il Comune si sfila

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio, con un comunicato congiunto firmato dal Pio Albergo Trivulzio e Invimit, la società di gestione di fondi immobiliari controllata dal ministero dell’Economia e finanze che "non ha finalità speculative e mira a sostenere l’azione del PaT attraverso la gestione del patrimonio edilizio ad esso affidato nel rispetto degli attuali inquilini", si legge nella nota che annuncia la firma, ieri, del rogito per un primo lotto di circa 800 appartamenti di proprietà della Baggina. E conferma la partenza deldel commissario Francesco Paolo Tronca, anticipata dai sindacati degli inquilini che si oppongono all’operazione. "Gli obiettivi sono gestire in maniera professionale e sostenibile il patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio e contribuire al risanamento dei conti, supportando ildi rilancio dei servizi socio-sanitari e assistenziali", ribadiscono i firmatari, assicurando che è partita "una nuova forma di collaborazione per una gestione virtuosa e trasparente delle strutture pubbliche, senza che debbano dismettere il proprio patrimonio a favore di logiche private".