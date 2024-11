Iltempo.it - Sosta vietata a via Cadlolo, weekend da incubo a Monte Mario

Leggi su Iltempo.it

Vietatore lungo i marciapiedi di via. Il nastro giallo della polizia di Roma Capitale che va di albero in albero, ai bordi della strada, può voler dire soltanto una cosa: “all'Hilton c'è qualche ospite importante e per motivi di sicurezza le auto non possono parcheggiare”. A raccontarlo sono proprio i residenti che si dicono “rassegnati” per quello che accade “da sempre, almeno una volta al mese” davanti all'hotel di lusso Rome Cavalieri a Balduina. Proprio dove si legge l'ennesimo avviso per “disciplina provvisoria di traffico per evento” dalla mezzanotte tra sabato 23 e domenica 24 novembre. Se per qualche condominio, infatti, il problema non si pone grazie ai parcheggi privati interni o box quasi per tutti, per altri questa situazione è insostenibile. “In questo palazzo sono tutti stanchi.