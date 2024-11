Liberoquotidiano.it - Putin ordina la produzione in serie del missile "Nocciola". La frase rubata al vertice: "Colpire tutte le città europee"

"È stata presa la decisione di produrre ini missili ipersonici Oreshnik". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir, incontrando al Cremlino i vertici del ministero della Difesa. Lo riporta Ria Novosti.ha aggiunto che "in Russia si stanno testando diversi sistemi simili a quello Oreshnik" e che il test delipersonico giovedì in Ucraina è stato un successo, avvertendo che Mosca continuerà a testarne altri "in situazioni di combattimento". La nuova minaccia bellica non riguarda soltanto Kiev, ma la stessa Europa: i missili Oreshnik (tradotto al russo, "") possono raggiungere obiettivi in tutto il Vecchio Continente, come sottolineato dal comandante delle truppe missilistiche russe nella riunione con il presidente, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.