Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 3-4, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)15-0 Brutto errore di, rovescio in rete. Aveva risposto bene.4-4 Palla corta di Deci arriva e chiude agevolmente con il rovescio lungolinea.40-15 Servizio e diritto di.30-15 Servizio esterno vincente.15-15 Ace al centro dell’azzurro.0-15 In rete il rovescio diin uscita dal servizio.3-4 Scambio ravvicinato a rete, lo vince l’no.set davvero equilibrato.40-15 Servizio vincente al centro.30-15 Battuta esterna vincente.15-15 Risposta profonda e diritto lungolinea vincente dell’azzurro.15-0 Ancora Dea far male con il diritto lungolinea vincente. Non aveva mai giocato così negli 8 precedenti con