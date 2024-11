Francesco Milleri Leonardo Del Vecchio e gli eredi di EssilorLuxottica | Ci vuole responsabilità

Leggi su Open.online

è stato il braccio destro diDelper molti anni. «Vede quelle finestre qui di fronte? . È lì, al terzo piano, in una saletta illuminata dai lampadari Baccarat che conDel. anzi no, non conDel, ma ascoltando lui che mi continuava a dire che questa è un’azienda che deve cambiare, che non deve dormire su quello che ha fatto.. Non era tipo da troppe parole. Forse il suo pregio maggiore era quello di focalizzare in maniera unica problemi e soluzioni potenziali. Pensi che nel 2014 facevamo 7,7 miliardi di ricavi con una crescita vicina al 7%.», dice in un’intervista di Daniele Manca per il Corriere della Sera.Il telefonino«E noi ce ne stavamo in quella stanzetta del terzo piano conche mi mostrava uno smartphone e mi diceva: vedi questo telefonino? Lo usano tutti, e perché noi qui in azienda siamo ancora ai tempi del telefono da scrivania? E questo mentre staccava un sostanzioso dividendo grazie ai quasi 700 milioni di utile», ricorda«Lui mi voleva nel consiglio d’amministrazione di Luxottica, poi arrivarono prima la nomina a vicepresidente nel 2016 e ad amministratore delegato l’anno successivo», continua.