Attacco a Unifil inaccettabile Il premier del Libano a Meloni

Il primo ministro libanese, Najib Mikati, ha contattato la presidente del Consiglio, Giorgia, per esprimere la sua solidarietà in merito all'alle forze, in cui sono rimasti feriti quattro soldati italiani. Lo riporta l'agenzia di stampa statale libanese NNA. «Vorrei esprimere la mia profonda solidarietà all'Italia e auspico una pronta guarigione per i soldati feriti. Ciò che è accaduto è. Siamo impegnati a completare le indagini e vi informeremo dei risultati non appena saranno completate», ha detto Mikati. «Il governo libanese condanna fermamente questo incidente e adotterà tutte le misure necessarie per garantire che azioni simili non si ripetano in futuro», ha aggiunto. Il primo ministro di Beirut infine ha auspicato che questo evento non influisca sulla determinazione dell'Italia nel sostenere ilné influisca sul suo ruolo fondamentale nell'aiutare i libanesi a raggiungere un cessate il fuoco.