A Monte Isola il fascino del presepe subacqueo nel lago

(Brescia) – Il primodel Sebino è stato installato questa mattina a Peschiera Maraglio, la più popolosa delle frazioni rivierasche di, l’lacustre al centro deld’Iseo e la più vasta dell’Europa Alpina. Dopo dieci anni atorna una tradizione da sempre amata da residenti e turisti. A volerlo e allestirlo è stato il Gruppo di Protezione Civile Sub, presieduto da Massimo Ziliani. Complici ilcalmo e un bel sole, nonostante le temperature rigide, alcuni sommozzatori si sono immersi per accompagnare Gesù, Giuseppe e Maria e il bue e l’asinello sul fondo del. La natività è stata posizionata di fronte al Bar Portici e potrà essere vista dal lungodel paese. In concomitanza con la posa dele con l’apertura delle manifestazioni natalizie, il Gruppo Sub inaugura la propria raccolta fondi 2025.