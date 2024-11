Gaeta.it - Touring Club Italiano festeggia 130 anni: un evento storico a Roma con Sergio Mattarella

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, una delle più importanti associazioni del Paese, ha celebrato il suo 130°versario presso la Camera di Commercio di. L’, intitolato “La tradizione si fa futuro”, si è svolto in un luogo emblematico come il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, alla presenza del Presidente della Repubblica,. Questa celebrazione non solo segna una tappa importante nella storia dell’associazione, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’importanza delle reti sociali nella promozione della democrazia e dello sviluppo culturale in Italia.Un pilastro per la democrazia: il ruolo delle associazioni in ItaliaLe associazioni come ilsono da sempre un elemento cardine del tessuto sociale e culturale