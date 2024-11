Quotidiano.net - Sei giovani turisti morti in Laos: la corsa in ospedale e l'ipotesi avvelenamento

Roma, 22 novembre 2024 – E’ salito a sei il numero deistranieriper sospettoin. L’ultima è una giovane australiana. Prima di lei è toccato alla 28enne avvocatessa Simone White, originaria del Kent, nel sud-est dell'Inghilterra. La turista britannica è la quinta vittima di un presuntoda alcol contenente metanolo a Vang Vieng, città nel nord-ovest del Paese e meta di viaggiatori con lo zaino in spalla. La donna, che lavorava come legale nello studio Squire Patton Boggs, faceva parte di un gruppo di una dozzina diche si sono sentiti male il 12 novembre scorso dopo una serata a Vang Vieng. Molti sono stati ricoverati nella vicina Thailandia. Gli altri cinquedeceduti sono due danesi, due australiane e un americano. Molte delle vittime eranossime e si sono sentite male dopo la notte trasa Vang Vieng, come riporta la Bbc.