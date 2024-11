Infobetting.com - Lens-Marsiglia (sabato 23 novembre 2024 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Riprende la Ligue1 e con essa torna in campo ildi De Zerbi, impegnato quest’oggi sul campo del. I sang et or sono tornati alla vittoria prima della sosta dopo 2 KO consecutivi contro il Nantes, una gara difficile con la squadra di Haise brava a ribaltarla nel finale con i gol di Ojediran e Tomasson. I Phoceens continuano a stentare al Velodrome, dove hanno vinto una sola .InfoBetting: Scommesse Sportive e