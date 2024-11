Ilgiorno.it - L’economia sommersa, un “motore“ che viaggia più veloce del Pil

Colombo Clerici* ?Istat la definisce "economia non osservata", ovvero economia, che cresce a ritmi superiori al Pil, ai salari, all’import-export ecc. raggiungendo nel 2022 - dato disponibile più recente - 182 miliardi di euro (16,3 miliardi in più rispetto al 2021). Cui si aggiungono le attività illegali che sfiorano i 20 miliardi. Secondo gli analisti siamo tornati ai livelli pre-Covid. Il sommerso.non osservata aumenta in linea con il Pil. L’incidenza sul Pil, cresciuto a prezzi correnti dell’8,4% rispetto al 2021, si è mantenuta stabile, portandosi al 10,1%, dal 10% del 2021, trainata dall’andamento del valore aggiunto generato dalla sotto- dichiarazione, che ha segnato un aumento di 10,4 miliardi di euro (+11,5%). Più contenuto l’incremento del valore aggiunto connesso all’impiego di lavoro irregolare, dovuto in particolare all’impiego di colf, badanti, babysitter (altrimenti la spesa sarebbe insostenibile per le famiglie).