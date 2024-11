Tarantinitime.it - 25 Novembre: a Torricella l’evento “Rompiamo il muro del silenzio”

Tarantini Time QuotidianoMusica, danza e parole in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Istituzioni locali, scuola ed associazioni insieme per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con l’obiettivo di rompere queldiche spesso impedisce alle vittime di fare sentire la loro voce e, allo stesso tempo, scuotere le coscienze di una società che tende a minimizzare la gravità di questi reati.dal titolo “ildel”, promosso dal Comune diin collaborazione con l’associazione Peluso Dance Accademy e l’istituto comprensivo “T. Del Bene”, prevede nella giornata del 25la messa in scena dello spettacolo sulla legalità “Cultura, musica, danza e parole” presso l’aula magna dell’istituto Buonarroti con la partecipazione di Nancy Berti, nota ballerina, insegnante esperta di danza e giudice internazionale della World Dance Council.