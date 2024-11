Lapresse.it - Nba, LeBron James si prende una pausa dai social network

Leggi su Lapresse.it

ha annunciato che siunadaimedia. Il miglior marcatore di sempre della NBA e star dei Los Angeles Lakers ha dato l’annuncio su X, l’ex Twitter in mano a Elon Musk da cui continua la fuga di personaggi famosi, e Instagram mercoledì sera spiegando la sua volontà di allontanarsi dalle sue pagine. “E detto questo, vi saluto. Lascio iper il momento,tevi cura di voi”, si legge nel post diche ha 159 milioni di follower su Instagram e 52,9 milioni su XAnd with that said I’ll holla at y’all! Getting offmedia for the time being. Y’all take care ???—(@King) November 20, 2024Poco prima dell’annuncio, che arriva come un fulmine a ciel sereno, la stella dei Lakers ha ripreso un tweet di Rich Kleiman in cui il suo socio storico nell’agenzia Klutch Sports puntava il dito contro i media americani accusandoli di trattare lo sport con eccessiva negatività contribuendo alla diffusione di un sentimento di odio.