Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio, Rovella è blindato: c’è una super clausola

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-21 10:36:26 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:antiscippo: 50 milioni. Per non lasciarsi più. E’ a prova d’amore e d’assalto il contratto cheha firmato con la, un quinquennale. L’acquisto definitivo dalla Juve sarà chiuso a giugno, due anni dopo il suo arrivo, per effetto del prestito biennale che si esaurirà nel 2025. Il riscatto costerà 17 milioni. Nell’accordo è già compresa la postilla d’oro che fissa il prezzo del regista. Per laè un’assicurazione sul futuro e al tempo stesso un titolo di credito che vale una fortuna, una cascata di danaro nel caso in cui qualcuno sia disposto a fare una follia per averlo. Ma non è solo questione di denari. La favola diallaFortissimamentenel futuro della