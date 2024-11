Oasport.it - Charles Leclerc fiducioso: “Possiamo fare bene a Las Vegas, siamo ancora in lotta per il Mondiale dei costruttori”

Dopo tre settimane di pausa il Circus della F1 torna in scena. Messa in archivio la tappa di Interlagos (Brasile), che potrebbe valere all’olandese Max Verstappen (Red Bull) il titolo, si pensa al terzultimo round del campionato dove la Ferrari confida di fared esserein ballo per la conquista del titolo dei.La scuderia di Maranello dista 36 lunghezze dalla McLaren in classifica generale e il layout della città nel deserto del Nevada potrebbe essere adatto alla SF-24. Lo scorso annofu uno dei protagonisti di questa gara, andando molto vicino alla vittoria. Ci riproverà il monegasco, motivato e pronto a dare tutto se stesso per la massimizzazione della prestazione.“Sono sicuro che potremo essere all’altezza questo fine settimana, anche se ci sono molti aspetti che possono metterti in difficoltà.