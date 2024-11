Quifinanza.it - Via Montenapoleone a Milano è la via del lusso più cara al mondo per affitti

Viasupera la Upper 5th Avenue di New York e diventa, per la prima volta, la via commerciale delpiù costosa al. Questo emerge dal 34esimo report “Main Streets Across the World” di Cushman&Wakefield, che analizza 138 location retail urbane globali, principalmente di, in base ai canoni “prime”. Con un canone di 20mila euro al metro quadrato all’anno, la celebre via milanese conquista il primo posto, lasciando dietro di sé la storica rivale newyorkese. Dieci anni fa,si trovava al sesto posto nella stessa classifica. Il primato diè doppio: per la prima volta, una città europea conquista la vetta della graduatoria globale.Viaprima perViaha guadagnato il primato grazie a una crescita costante negli ultimi anni, raggiungendo per la prima volta il secondo posto nel 2023.