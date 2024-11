Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, niente da fare per Thiago Motta: Nico Gonzalez non ci sarà! Le sue condizioni

daper: l’allenatore dellanon recupereràper la sfida di campionato contro il. Lefisiche dell’attaccante argentinoCattive notizie in casain vista del prossimo incontro di campionato. La grande sfida a San Siro contro ilallenato da Paulo Fonseca in occasione della tredicesima giornata di Serie A.non farà in tempo a recuperare per prendere parte alla partita. Il numero undici bianconero è ancora alle prese con un problema muscolare accusato nel secondo turno di Champions League sul campo del Lipsia.Un infortunio rivelatosi più grave del previsto e che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non consentirà all’esterno argentino di essere presente contro i rossoneri.e non solo: quanti assenti in attacco per la squadra guidata da! View this post on InstagramA post shared by(@dapernon ci! Le sueLEGGI ANCHE, Tijjani Reijnders assente aello: a rischio la sua presenza contro lanonl’umembro del reparto offensivo dellanona disposizione di