Lanazione.it - Ryanair, nuove rotte da Pisa: scali a Zagabria, Oslo e Reggio Calabria

Leggi su Lanazione.it

, 20 novembre 2024 – Trentaseitotali, tredestinazioni versoTorp,, aumento delle frequenze sui voli esistenti e molto popolari come Londra, Budapest, Parigi per un totale di oltre 390 voli a settimana. Spicca il volo l’operativo invernale 2024 di, la prima compagnia in Italia, che dalla sua base toscana dopo un’estate difficile ha scaldato i motori per predisporre un’offerta invernale ricca di opportunità. L’offerta invernale 2024 diopererà principalmente con gli 8 aeromobili della compagnia che sono basati a– incluso 1 Gamechanger, che permette un risparmio del 16% sulle emissioni di Co2 –, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e che sostengono oltre 3.000 posti di lavoro nella regione, promuovendo al contempo il turismo in entrata per tutto l’anno ae in Toscana.