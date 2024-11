Calciomercato.it - Non solo Silva e Schick: Giuntoli a caccia di occasioni a sorpresa | VIDEO CM.IT

Cristianoal lavoro per la Juventus, tanti i nomi sul radar del dirigente bianconero: compresi quelli che possono spuntare all’improvvisoInizia una lunga volata, per la Juventus, da qui ai primi di gennaio, in campo e fuori. I bianconeri dovranno provare a ottenere il massimo in campionato e in Europa nonostante le assenze, per poi iniziare il nuovo anno in Arabia Saudita andando adella Supercoppa italiana. Nel frattempo, a quel punto per Cristianoscatterà la deadline per imbastire gli affari per il mercato invernale, mai come quest’anno determinante per il club torinese.NondiCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) C’è tempo per valutare tutte le opzioni sul tavolo, ma il dirigente bianconero sa anche che i rinforzi per Thiago Motta dovranno arrivare nel più breve tempo possibile.