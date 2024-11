Bergamonews.it - Missione Lombardia, l’assessore Franco: “109 milioni investiti per le politiche sulla casa a Bergamo”

. ‘’, il piano regionale delleper la, sta muovendo in provincia diinvestimenti per 109di euro tra interventi, in particolare, per la cura del patrimonio (53,4), la rigenerazione urbana (28), l’housing sociale (15,12), il welfare abitativo (12,2), e la velocizzazione delle assegnazioni.Questi i dati emersi durante la tappa bergamasca del tour istituzionale voluto dalregionale allae Housing sociale, Paolo, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di, hanno partecipato anche i vertici di Aler-Lecco-Sondrio: il presidente Corrado Zambelli e il direttore generale Corrado Della Torre.