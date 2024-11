Gaeta.it - Liguria in Baviera: giornata di promozione per il turismo, i fiori e l’enogastronomia

Facebook WhatsAppTwitter La Regioneha recentemente organizzato un evento a Monaco diper presentare l’offerta turistica, floreale ed enogastronomica della regione italiana. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 24 aziende locali e si è collocata all’interno di un programma più ampio didelle eccellenze liguri sul mercato tedesco, un paese strategico per ilverso l’Italia.evento di networking a monaco diL’evento ha avuto luogo nella sede di Eataly a Monaco ed è stato concepito come un’importante opportunità di networking tra produttori liguri e operatori del settore. Le aziende hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con rappresentanti della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici. Laha incluso incontri B2B pensati per favorire il dialogo e la costruzione di relazioni professionali, con l’obiettivo di posizionare i prodotti liguri sul mercato tedesco.