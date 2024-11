Anteprima24.it - Ieri in Campania: due camionisti salernitani morti in un incidente in Basilicata, un ferito in codice rosso nel Sannio

L'Irpinia trionfa ancora a livello internazionale e non solo per le sue eccellenze. Questa volta il palco è stato quello del campionato "Miglior Panettone del Mondo 2024" della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e cioccolateria (FIPGC). Benevento – Scontro frontale sulla statale Fortorina in territorio di Benevento in prossimità dell'area di svincolo per Pietrelcina. Una Fiat Punto per cause in corso d'accertamento si è scontrata con un camioncino. Caserta – E' di due feriti il bilancio di un violento litigio con i coltelli avvenuto nei pressi di un supermercato di Mondragone. Ad affrontarsi tre extracomunitari ubriachi, due dei quali, un tunisino e un uomo non ancora identificato, sono finiti alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno – entrambi in prognosi riservata ma non in pericolo di vita – mentre un terzo è scappato e non è stato ancora rintracciato.