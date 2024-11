Ilveggente.it - Ha fatto sciogliere perfino Sinner: nessuno c’era mai riuscito

, clamorosa rivelazione: si è sciolto come neve al sole.Perché lui sia così riservato lo si capisce nell’esatto momento in cui le telecamere indugiano sui volti dei suoi genitori. Due persone comuni, una mamma e un papà che non amano i riflettori ma i cui occhi brillano alla vista di quel figlio che, crescendo, s’ècampione. Sono stati i primi a pagare un prezzo altissimo, perché questo accadesse: lo hanno lasciato andare che era ancora un adolescente, permettendogli di rincorrere il sogno di una vita pur senza sapere che quel sogno si sarebbe realizzato.Hamai(LaPresse) – Ilveggente.itGli hanno dato fiducia e Jannik, figlio d’oro, li ha ampiamente ricompensati. È diventato numero 1 del mondo e non c’è stato trionfo in cui non abbia ricordato che il merito di tutti questi successi era solo ed esclusivamente loro.