Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico DP Run, 2mila euro a Centro Donna e sportello Alba

Il cuore dei podisti che in estate corrono all’, porta tanta beneficenza. L’edizione 2024 dellaDP (Destinazione Parità) Run, la manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Atleticaassieme all’ufficio delle Politiche di pari opportunità del Comune, ha infatti consentito di raccogliereche sono stati donati in parti uguali aldi Cesena e allodi Savignano con il supporto di Riviera Banca. Ieri mattina è avvenuta la consegna dell’assegno alla presenza di Fausto Caldari e Luca Monti, rispettivamente presidente e referente di zona di Riviera Banca, Lorena Fantozzi vicesindaca di, Stefano Pignotti, presidente di Atletica, Claudia Gatta deldi Cesena ed Elisa Fabbri dello, che hanno anche illustrato come è stata spesa la donazione della passata edizione.