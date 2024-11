Iodonna.it - Beneficenza, interviste e testimonianze, uniti a momenti di spettacolo e ospiti, tra cui Luca Argentero ad Alessandra Mastronardi

Stasera su Rai 1 alle 21.30 la solidarietà è protagonista con Noi e., programma speciale in onda per la Giornata mondiale dell’infanzia. Mara Venier, già padrona di casa lo scorso anno insieme con Loretta Goggi, conduce la serata – dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma – finalizzata alla raccolta fondi per supportare le attività promosse dall’UNICEF. Mara Venier torna sulle polemiche a “Domenica In”: «Da me si può dire tutto» X Leggi anche › “Noi e.