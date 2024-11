Agi.it - Aggrediti con spranga e forbici al casello dell'A30, un arresto

Leggi su Agi.it

AGI - Con un paio die con una grossain ferro, ha aggredito due imprenditori alautostradale, provocando lesioni e danneggiando l'auto. Per quanto avvenuto alla barriera autostradale di Mercato San Severino'A30, nel Salernitano, gli agentia polizia stradale di Caserta Nord hanno arrestato una persona, indagata per rapina, lesioni, danneggiamento e possesso di armi, reati aggravati dall'aver agito per futili motivi e con l'utilizzoe armi. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza del gip di Nocera Inferiore che applica la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indaginea Procura nocerina è nata dopo che i due imprenditori avevano presentato la denuncia, nel giugno scorso, raccontando di essere stati. Quell'aggressione, per chi indaga, non aveva avuto conseguenze più gravi solo grazie alla pronta reazionee due vittime che erano riuscite a sottrarsi alla furia'aggressore, il quale, prima di andare via, si era impossessato anchee chiavia loro auto e di altri oggetti.