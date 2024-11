Gaeta.it - Roma si prepara a una nuova aria verde: approvato il progetto di riqualificazione in via Marcello Candia

Facebook WhatsAppTwitter La Giunta diha dato il via libera a un’importante iniziativa didi un’areasituata nel Municipio VI. Sotto la guida dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, è stata approvata una delibera che sostiene undi fattibilità tecnico-economica per il miglioramento dell’area di via. Questo intervento, costato circa 1,6 milioni di euro, è parte integrante del piano “100 parchi per”, che mira a valorizzare parchi e spazi verdi di tutta la città entro dieci anni.“100 parchi per”Il“100 parchi per” si propone di recuperare e connettere un centinaio di aree verdi sparse per la capitale, rendendole più fruibili per i cittadini. Questa iniziativa certamente risponde a un bisogno crescente di spazi verdi accessibili e sicuri, specialmente in un contesto urbano dove la popolazione e le costruzioni sono in continua espansione.