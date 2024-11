.com - Nicol, il nuovo singolo è Viscere feat Fabri Fibra, inserito nella serie Adorazione

annuncia oggi, ilprodotto da Canova ecolonna sonora della, nome d’arte della giovane cantautriceCastagna, annuncia oggi(Columbia Records/Sony Music Italy), ilprodotto da Canova, che sarà disponibile da domani, mercoledì 20 novembre, su tutte le piattaforme digitali. L’artista sarà anche in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Come mare, già fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali.Inè la voce narrante del brano, colui che accompagnaalla scoperta del futuro e di ciò che potrebbe accadere, talvolta rassicurandola. Tema centrale deldiventa, quindi, il tempo, in un racconto tra presente, passato e futuro. Una collaborazione intima e speciale quella tra, che uniscono le loro voci per descrivere una lotta intima, che si muove tra il desiderio di lasciarsi andare e il bisogno di controllo, dando vita a una canzone intensa e coinvolgente.