Napoli-Roma, divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio per ragioni di sicurezza

NAPOL – In vista del big match di Serie A, in programma domenica 24 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, è stata disposta una misura straordinaria per garantire lapubblica. Con un provvedimento firmato dal prefetto di, Michele di Bari, è stato vietato l'acquisto deiainel.La decisione segue il parere espresso dalla Questura die le indicazioni del Comitato di Analisi per ladelle Manifestazioni Sportive (CASMS), che lo scorso 12 novembre ha evidenziato il rischio di gravi turbative per l'ordine pubblico.