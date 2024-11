Puntomagazine.it - Milano perde 1% con le banche: Europa negativa in borsa

Leggi su Puntomagazine.it

Le Borse europee sono caute in avvio, e girano in negativo.l’1% sulleLe Borse europee ripartono con cautela,scivola in scia alle vendite bancarie dell’1% a 33. 417 punti.Nella sede di Piazza Affari le vendite vanno lente in particolare con la Popolare Sondrio scesa di – 2, 87, MPS (-2, 5%), Banco Bpm ( – 2,24%), Unicredit (- 2, 16%) e Bper banca (-1,94%).Anche le grandi imprese si trovano in calo come Iveco al – 2,27% e Stellantis al – 1,9%.Calano anche le materie prime come il petrolio a -0, 68% e il Brent sotto i 73 dollari. Infine, l’euro resta debole sul dollaro con cui scambia a 1,057Fonte (Ansa)Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e InstagramL'articolo1% con leinproviene da Punto! - Il web magazine.