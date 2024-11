Ilrestodelcarlino.it - Maria Luisa Pacelli nominata direttrice dell’Accademia Carrara

Da dicembre l’Accademiadi Bergamo avrà una nuova. Parliamo di, direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna fino a qualche settimana fa e prima ancora delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea della nostra città. La sua nomina è arrivata durante un Cda straordinario della Fondazione accademia, convocato d’urgenza ieri mattina dopo le dimissioni di Martina Bagnoli, rimasta alla guida dellasolo per otto mesi, che due settimane fa aveva lasciato il suo incarico per essere entrata in rotta di collisione con il general manager, Gianpietro Bonaldi. Il Cda della Fondazione, il cui presidente è la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, ha deciso di muoversi in fretta per la nomina del nuovo direttore.era uno dei candidati finalisti del bando che si è chiuso a marzo 2023, senza indire un avviso, al termine del quale era stata scelta Martina Bagnoli.