Nerdpool.it - Il regista di Wicked spiega cosa fa cantare il musical sul grande schermo

Leggi su Nerdpool.it

I fan dihanno aspettato decenni per vedere ildi successo di Broadway ricevere il trattamento deldi Hollywood. Quando si è seduto a tavolino e ha iniziato a sviluppare il suo nuovo adattamento delguidato da Arianae Cynthia Erivo, però, ilJon M. Chu ha capito subito che adattarenon sarebbe stato semplice come trasporre la versione di Broadway su un palcoscenico di Hollywood. In un’intervista rilasciata a ComicBook in vista della prima del film, Chu ha rivelatosepara la sua versione didall’iterazione teatrale originale e hato perché crede che il film permetta agli spettatori di vivere la storia in un modo completamente diverso rispetto al passato.“Mentre lo stavamo analizzando, ci siamo resi conto che nello spettacolo il pubblico fa parte di Oz, perché entri in un teatro e questa ragazza verde l’Elphaba di Erivo entra, ed è la più strana, quindi diventa una specie di barzelletta”, hato Chu.