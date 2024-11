Ilfattoquotidiano.it - “Gli arbitri italiani hanno evaso le tasse sui soldi guadagnati per le partite all’estero”: coinvolti anche Rocchi e Orsato

Moltiinternazionali, tra cui nomi illustri come Gianlucae Daniele, sono stati sanzionati dal Fisco per averlesui compensi ricevuti dalla Uefa tra il 2018 e il 2022. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. Le verifiche, avviate nella primavera 2023 in seguito a un esposto della Guardia di Finanza,rivelato che circa 50, inclusi assistenti e addetti al Var, non avevano denunciato al Fisco i guadagni derivanti daeuropee, che prevedono compensi minimi di 8mila euro a gara. In alcuni casi, i pagamenti risultavano effettuati su conti esteri.L’indagine, condotta su scala nazionale dopo le acquisizioni nella sede dell’Associazione Italiana(Aia), ha portato alla scoperta di diversi casi di evasione,se tutti al di sotto della soglia dei 100mila euro, che comporterebbe un reato penale.