Autonomia, le destre ignorano la Consulta: bocciata la mozione delle opposizioni

Come se nulla fosse. La maggioranza tira dritto sull’dopo la sentenza dellache ha smontato gran parte della riforma. L’Aula della Camera ha infatti respinto launitariache chiedeva lo stop all’iter dell’e la ridefinizione dei Lep dopo la decisione della Corte Costituzionale: 155 i voti contrari, 124 quelli favorevoli. Dal governo era stato espresso parere contrario. I proponenti non hanno accettato le riformulazioni proposte dall’esecutivo.lasull’, le proteste nell’Aula della CameraAl termine del voto in Aula sono scattate le proteste, con i deputatiche hanno esposto le bandiere tricolore e hanno intonato l’Inno di Mameli. Non sono mancate altre proteste, con qualche deputato che ha urlato “vergogna”.