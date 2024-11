Sport.quotidiano.net - Tarros si rimette in carreggiata a Firenze. Dias e Loschi super, l’Olimpia si arrende

OLIMPIA89SPEZIA 101 OLIMPIA: Landi 3, Pedicone, Isaia, MerloCeriglio 8, Scali 21, Stoch 12, Nessi 14, Nepi 19, Del Secco 1, Senghor. All. Russo. TL: 20/24.SPEZIA: Carpani 8, Pettinaroli 11,14, Ramirez 9, Gogishvili 10, Merlo 19, Leporati, Morciano 4, Tedeschi 2,24. All. Diacci. TL: 26/31. Arbitri: Cirinei di Pisa e Deliallisi di Livorno. Parziali: 28-20, 42-52, 63-74.– Bisognava vincere. E così è stato. Soffrendo soprattutto nel primo quarto quandotira e fa canestro: sempre. Percentuali su cui lanon può porre rimedio con Scali e Nepi che da oltre l’arco martellano come se non ci fosse un domani. Laresta comunque aggrappata al match grazie ae ad unlativosempre ben assistito da Merlo.