Solo negli ultimi mesi ci sono stati i 10 anni di Interstellar  i 40 di Paris Texas i 43 di Shining  e i 70 anni di I sette samurai

Se entrando al cinema si incrocia lo sguardo di Vincent Vega in Pulp Fiction o l’ascia di Jack Torrance in, più che indietro nel tempo si è finiti al centro del vasto fenomeno dei film – categoria classici intramontabili – che tornano in sala in occasione diversari, vicini e lontani. Il calendario di queste proposte è diventatocosì fitto da far sospettare – oltre alla nostalgia che si alimenta della scarsa propensione alla mitologia dei prodotti contemporanei – incassi ragguardevoli per il precario stato del box office. Ipotesi tutt’altro che azzardata:, riproposto al cinema la settimana scorsa a soli 10dall’uscita, è stato il più visto del giorno con oltre 20mila spettatori e 157mila euro di incasso. Mica male. “Pulp Fiction” ha 30: la reunion con Uma Thurman, John Travolta, Keitel e Jackson X Leggi anche › “Pulp Fiction” compie 30e torna al cinema restaurato in 4K Pulp Fiction, i film evento e cult del passato al cinema nel 2024Poco prima del film di Nolan, Scarface di Brian De Palma (in sala per il quarantennale) è stato il secondo film per incasso nella settimana in cui è tornato al cinema.