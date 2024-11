Platini | Juventus? La seguo ma non guardo le partite e non conosco i giocatori

Leggi su Sportface.it

Michelha rilasciato un’intervista a Sportmediaset in cui parla di diversi temi, a cominciare da quello legato alla tecnologia nel calcio. Le Roi ribadisce la sua contrarietà: “Sono contrario al Var, non fa più discutere i tifosi. Non sono a favore di ciò che sintetizza il calcio. Risolve problemi e toglie polemiche. Io la impiegherei solo per i gol e il fuorigioco. Lì dove gli arbitri non possono vedere. Sui falli devono decidere i direttori di gara“.L’ex presidente della Uefa ha parlato anche della sua ex squadra, la: “Lada lontano perché non vedo lein Francia.None poco i dirigenti: dopo 40 anni non ci sono più i tifosi dei miei tempi. Ma quando lavince sono sempre contento“. Chiusura su Yildiz e sulla maglia numero 10 bianconera, indossata da lui stesso per cinque stagioni: “Una maglia non pesa mai troppo, lui ha qualità.