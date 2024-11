Donnapop.it - Pamela Mastropietro, la mamma Alessandra lancia un appello a Papa Francesco: «Non rimanga indifferente»

La storia diha dell’incredibile e purtroppo non con accezione positiva: la ragazza, di soli 18 anni, è stata fatta a pezzi a Macerata, dopo aver incontrato il suo assassino Innocent Oseghale. Suachiede ancora giustizia.Nonostante oggi esista una sentenza che condanna all’ergastolo l’omicida di, suaVerni chiede la verità su quanto accaduto a sua figlia, brutalmente uccisa dopo esser scappata da una comunità di recupero a doppia diagnosi. Cosa è successo davvero quel terribile giorno a Macerata?aveva lasciato la comunità per raggiungere Roma e tornare dalla sua famiglia, ma purtroppo una serie di eventi hanno fatto in modo che la ragazza non arrivasse mai al pullman che l’avrebbe riportata a casa. Durante la sua fuga dalla struttura, la diciottenne è stata vista da diverse persone, che però non hanno fatto niente per aiutarla.