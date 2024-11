Iltempo.it - Mulè: "Vogliamo fare rumore per contrastare il flagello della violenza di genere"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2024 "Oggi siamo qui con Giulia, senza differenza ideologiche.portare avanti, attraverso la fondazione che porta il suo nome, con atti concreti la nostra crociata contro ildi, con leggi e programmi educativi volti a prevenire e a proteggere le vittime e punire i colpevoli. Siamo qui per, per far sentire ovunque il grido tranquillo di chi pone sopra tutto rispetto ed educazione. E lo dico soprattutto agli uomini, che non possono voltarsi dall'altra parte" così il vicepresidenteCamera Giorgio, in apertura alla conferenza di presentazioneFondazione Giulia Cecchettin alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev