Iltempo.it - "Meloni-style": perché da Sunak a Starmer ci copiano gli accordi sui migranti

È la conferma di quanto anche a sinistra si faccia largo la sensibilità del contrasto all'immigrazione irregolare. L'edizione domenicale del britannico Times, ieri, dedicava l'apertura all'approfondimento sui prossimi passi che il governo laburista ha intenzione di muovere. E che prendono a modello gliitaliani stretti dal governocon Tunisia e Libia. La testata inglese ricostruisce che Yvette Cooper, ministro dell'interno, starebbe tenendo delle trattative per stringere intese analoghe, con il Kurdistan iracheno, la Turchia e il Vietnam. Nel Kurdistan, spiega il Times, sarebbe la sorgente di un intenso traffico illegale di esseri umani, attraverso organizzazioni criminali con dei terminali anche in Gran Bretagna che riescono a organizzare le partenze via mare da alcune spiagge francesi, attraversando poi la Manica.