Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali e rischio idraulico il 19 novembre

Una nuova perturbazione si prepara a colpire l’Italia, portando piogge, venti freddi e neve a bassa quota. Per domani, martedì 19, la Protezione Civile ha diramato un’meteo. Il bollettino interessa diverse regioni per ildie possibili criticità idrauliche.Le regioni aL’riguarda in particolare le regioni del versante tirrenico e alcune aree del Nord Italia. Piogge deboli ma diffuse sono attese sulla Liguria di Levante, Toscana, Lazio e parte della Campania. In Sardegna, le precipitazioni interesseranno soprattutto le zone centro-occidentali. Dal pomeriggio, i fenomeni raggiungeranno la Val d’Aosta e le Alpi piemontesi, con nevicate sopra i 1500-1600 metri. In serata, la perturbazione si estenderà all’intero arco alpino.Che tempo farà domaniIl cielo sarà coperto o parzialmente nuvoloso in molte regioni.