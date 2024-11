Ilgiorno.it - La polizia locale fa le ore piccole. Pattuglie straordinarie per le feste

in vista del Natale. Via libera dell’amministrazione comunale ai turni notturni dellacon l’obiettivo di contrastare tentativi di furto ed episodi di microcriminalità nelle abitazioni private che, durante il periodo delle festività, tendono ad aumentare. Un servizio supportato da una più ampia attività di controllo, svolta in continua sinergia con le altre forze dell’ordine, in particolare con i carabinieri della Stazione di Meda. Grande alleato, anche il sistema di videosorveglianza comunale dotato di 96 impianti già installati lungo i principali snodi stradali e gli edifici pubblici, a cui in futuro si aggiungeranno 26 varchi conta-targhe posizionati agli ingressi del paese. In questo contesto, l’Amministrazione "invita tutti i cittadini a segnalare allae ai carabinieri ogni tentativo di furto, positivo o negativo, in modo da poter disporre di dati utili e comparabili con le segnalazioni provenienti dai territori vicini".