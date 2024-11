Quotidiano.net - Il Raviolificio. Scoiattolo conquista i palati anche all’estero

Leggi su Quotidiano.net

LA PASTA È SENZA dubbio uno dei simboli del made in Italy. E proprio in occasione del Pasta Day 2024, la giornata che celebra a livello mondiale questa specialità ogni 25 ottobre,, azienda varesina produttrice di pasta fresca da oltre 40 anni, ha presentato la sua produzione destinata ai mercati oltreconfine, rivelando tendenze e curiosità di un piatto che mette tutti d’accordo nel mondo. Iloggi distribuisce oltre il 70% della sua produzione. Europa, maUsa, Canada e le ultime areete in estremo Oriente (Giappone, Taiwan, Nuova Zelanda e Cina) sono alcuni dei mercati dove l’azienda esporta il brand. Gli stabilimenti disi trovano ancora oggi a Lonate Ceppino (Varese), dove l’azienda fu fondata dai nonni Ebe e Tino agli inizi degli anni Ottanta.