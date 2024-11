Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria: come si vota e a che ora si sapranno i risultati

Seggi riaperti inper la seconda e ultima giornata dizione per le. Chiuderanno alle 15 e a seguire senza soluzione di continuità saranno aperte le urne per effettuare lo scrutinio dei voti e arrivare al risultato. Proprio per questo la domanda che tutti si pongono è sul quando si potrà sapere l’esito di questa tornata elettorale.ine in: a che ora si?Il verdetto sui nomi dei nuovi Presidenti diedsono attesi nel tardo pomeriggio. L’affluenza alle urne è risultata nella prima giornata di voto ieri, in calo. Ina chiusura seggi alle 23 è stata del 37,8% a fronte del 64,7% del 2019 quando però si votò nella sola giornata domenicale.inNella Provincia di Perugia, in particolare hato ieri il 38,4% degli aventi diritto, in di quella di Terni il 35,9%.