Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali, exit poll e risultati in diretta del voto in Emilia-Romagna e Umbria: De Pascale verso la vittoria, testa a testa Proietti-Tesei

indellein. Due sfide tra centrodestra e centrosinistra, che si sono presentati uniti all’appuntamento elettorale di domenica 17 e lunedì 18 novembre. Da una parte la partita tra Michele Deed Elena Ugolini, dall’altra quella tra Donatellae Stefania. Idelleine ine inOre 16.32: le seconde proiezioni inconfermano il trend delle prime: Deè al 56,5%, Ugolini al 39,8%. Tra i partiti Pd nettamente primo e vicino al 40%, Fdi al 23,5%. Ore 16.13: le prime proiezioni inconfermano un vantaggio minimo persu: dello 0,2% in un caso e dello 0,7% in un altro, in base ai diversi istituti.Ore 15.58: le prime proiezioni di Swg per il TgLa7 confermano gli instantdell’: Deè 56,1% e Ugolini al 40,8%.