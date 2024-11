Coppa Davis il capitano dell’Argentina Coria | Italia piena di fiducia con Sinner in squadra

Leggi su Sportface.it

Capitan Guillermonon ci gira troppo intorno: “Faremo di tutti per farci trovare pronti per la sfida contro l’. Con Jannikinloro saranno pieni di“. Laperò non vive di soli singolari, e l’Argentina, primo avversario degli Azzurri, forte di un team composto da Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Etcheverry, Maximo Gonzalez e Andres Molteni, sa di avere le carte in regola per poter dire la loro contro i campioni in carica del torneo. “Siamo molto contenti di essere qui. Per me, Seb e Tommy sarà il primo quarto di finale, non so se sia lo stesso anche per i nostri doppisti, ma di certo è un bel modo per chiudere la stagione – ha detto nella conferenza stampa collettiva del Martin Carpena, Francisco Cerundolo -. Ci teniamo a finire alla grande e a giocare il nostro tennis migliore per provare ad andare avanti nel tabellone“.