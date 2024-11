Thunderbolts* | I dettagli sui test screening rivelano potenziali SPOILER; Hannah John-Kamen parla di Ghost

Leggi su Cinefilos.it

: IsuidiNelle ultime settimane, sembra che la stragrande maggioranza dei fan del MCU sia passata dall’essere delusa dal roster non accurato della squadra dial riconoscere che potrebbe essere uno dei migliori film di supereroi del 2025.Questo è emerso chiaramente dal recente sneak peek del D23 Brazil e ora abbiamo nuove informazioni sul film grazie a una recente proiezione di prova.Anche se abbiamo potuto verificare che le proiezioni di prova hanno avuto luogo, suggeriamo di prendere le seguenti informazioni con un pizzico di sale. Tuttavia, @TheGeekyCast si è dimostrato in passato una fonte per lo più affidabile per fughe di notizie come questa.Innanzitutto, si dice che le reazioni siano state molto positive; come previsto, la Yelena Belova di Florence Pugh è la protagonista di, con scene che a un certo punto si svolgono nella Red Room.